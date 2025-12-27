Publicidad
PASAPALABRA
Manu arriesga en El Rosco y se queda a un paso del bote millonario en Pasapalabra
El concursante madrileño firmó una tarde brillante con 23 aciertos y puso en tensión al plató al acercarse al premio de 2.554.000 euros frente a Rosa.
Manu ha sorprendido en Pasapalabra con un Rosco espectacular que rompió el empate con Rosa. El madrileño llegó a 23 aciertos y rozó el bote de 2.554.000 euros tras una jugada final arriesgada.
El duelo comenzó con una primera vuelta impecable y marcadores que llegaron a 19-4. Rosa recortó hasta el empate, pero Manu decidió seguir adelante. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo del programa!