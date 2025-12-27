Manu arriesga en El Rosco y se queda a un paso del bote millonario en Pasapalabra

Manu ha sorprendido en Pasapalabra con un Rosco espectacular que rompió el empate con Rosa. El madrileño llegó a 23 aciertos y rozó el bote de 2.554.000 euros tras una jugada final arriesgada.

El duelo comenzó con una primera vuelta impecable y marcadores que llegaron a 19-4. Rosa recortó hasta el empate, pero Manu decidió seguir adelante. ¡Revive este emocionante momento en el vídeo del programa!