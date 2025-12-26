Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Leticia Sabater canta su villancico en directo en Y ahora Sonsoles
La artista revolucionó el plató con una actuación que contagió energía y espíritu festivo.
Leticia Sabater, conocida por sus villancicos atrevidos, llevó la Navidad a otro nivel en Y ahora Sonsoles con su interpretación musical, provocando la ovación de todos los presentes gracias a su ritmo y estilo único.
Durante la actuación, la artista presentó uno de sus temas más emblemáticos, mezclando humor y espíritu navideño y confirmando su estatus como un icono de las fiestas.