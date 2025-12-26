Antena3
Leticia Sabater

Y AHORA SONSOLES

Leticia Sabater canta su villancico en directo en Y ahora Sonsoles

La artista revolucionó el plató con una actuación que contagió energía y espíritu festivo.

Leticia Sabater, conocida por sus villancicos atrevidos, llevó la Navidad a otro nivel en Y ahora Sonsoles con su interpretación musical, provocando la ovación de todos los presentes gracias a su ritmo y estilo único.

Durante la actuación, la artista presentó uno de sus temas más emblemáticos, mezclando humor y espíritu navideño y confirmando su estatus como un icono de las fiestas.

