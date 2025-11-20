Reparto histórico en El 1%: 88.000 euros para cuatro finalistas por el naipe de corazones

La ronda final reunió a Pablo, Javi, César, Ana y José, que rechazaron plantarse atraídos por los 88.000 euros. En la pantalla aparecieron tres naipes picas, diamantes y tréboles y faltaba el de corazones. Sólo uno erró la respuesta; los demás acertaron y avanzaron hacia el reparto.

El programa dejó un final inolvidable: cuatro ganadores con 22.000 euros para cumplir deseos. La noche estuvo llena de momentazos, desde la enfermera que toca las castañuelas hasta la visita de Pedro Sánchez, y la confitera con un singular rincón erótico.