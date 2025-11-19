Clínicas contra la adicción al móvil: así se rehabilitan los jóvenes enganchados a la "heroína del siglo XXI"

España lidera el ranking europeo de jóvenes adictos al teléfono móvil, un problema que ha llevado a abrir clínicas especializadas en su desintoxicación. El equipo de El Hormiguero ha visitado uno de estos centros, donde chicos de 17 años reciben terapia para recuperar el control de su vida.

Marc Masip, director de uno de los centros, describe el móvil como "la heroína del siglo XXI". Muchos pacientes reconocen haber perdido el sueño, las relaciones personales y el interés por estudiar antes de comenzar su tratamiento de desconexión digital.