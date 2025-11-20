Los coaches de La Voz revelan qué canción elegirían para enfrentarse en una batalla cruzada

El Asalto Final de La Voz llega este viernes a las 22:00 horas en Antena 3 con una mezcla de emoción y nostalgia. Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika se despiden de sus asesores tras semanas de trabajo y complicidad. Entre bromas, confesaron qué canciones elegirían para enfrentarse en una batalla cruzada.

Sebastián Yatra admitió que echará de menos a María Becerra, mientras Chiara Oliver bromeó con ponerle a Pablo una canción escrita para Malú. Joaquina, por su parte, optó por ‘Aprendiz’, buscando una pequeña ventaja musical.