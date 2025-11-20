Clara, el alma libre de Las hijas de la criada: así la describe Judith Fernández

Judith Fernández se mete en la piel de Clara, una joven con una energía luminosa y una mirada inquieta que marcará el rumbo de Las hijas de la criada. Según explica la actriz, su personaje es “alegre, libre, humilde y muy empática”, cualidades que la convertirán en una de las favoritas del público.

Clara sueña con explorar el mundo, enamorarse y escapar del encierro del pazo. Fascinada por los libros y deseosa de aprender, vivirá una historia que cambiará su destino tras el plan de venganza de Renata.