César Cadaval emociona en El Hormiguero con una bulería dedicada a las personas ciegas

Los Morancos visitaron El Hormiguero y llenaron el plató de humor, energía y cercanía. Durante su conversación, César Cadaval recordó uno de los momentos más especiales de su carrera: una actuación en un crucero organizado por la ONCE. Allí, inspirado por la emoción del público, improvisó una bulería dedicada a las personas ciegas.

El artista trató de recuperar la grabación en su teléfono y acabó interpretando parte de la canción en directo. Su espontaneidad y sensibilidad conmovieron tanto al público como a Pablo Motos y sus compañeros, demostrando una vez más que su talento va más allá del humor.