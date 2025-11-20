El divertido momento de Fernando Romay y Angy Fernández en El 1%: así resolvieron la pregunta del 60%

La pregunta del 60% convirtió el plató de El 1% en un auténtico tablero de ajedrez. Fernando Romay y Angy Fernández, junto a Itziar Miranda, se convirtieron en piezas humanas para resolver el acertijo que puso a prueba a los concursantes.

Arturo Valls explicó la respuesta correcta con la ayuda de los invitados, provocando carcajadas entre el público. Romay, por su altura, aportó el toque “4D” a una escena que el presentador describió como “ver la respuesta en 3D”, en una de las secuencias más hilarantes del programa.