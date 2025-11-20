Los Morancos revelan en El Hormiguero el secreto de su unión: “La familia es lo más importante”

Durante su entrevista en El Hormiguero, César y Jorge Cadaval hablaron sobre cómo la familia ha sido el pilar fundamental en su trayectoria personal y artística. Los humoristas aseguraron que el cariño y el respeto entre ellos son la base de su éxito conjunto.

Ambos subrayaron que las disputas materiales no deben romper los lazos familiares. “El dinero separa a muchas familias, hay que centrarse en lo que merece la pena”, afirmaron ante un emocionado público.