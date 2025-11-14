Lucas rompe su silencio y exige a Andy que le deje en paz

La separación de Andy y Lucas ha desencadenado un enfrentamiento público lleno de reproches. Tras las declaraciones de Andy sobre desigualdades económicas y presuntas amenazas, Lucas ha decidido contestar. En declaraciones a Beatriz Cortázar, asegura que “a Andy se le está yendo de las manos” y advierte que tomará medidas judiciales por los daños sufridos.

El artista, visiblemente molesto, ha lanzado un mensaje tajante a su excompañero: “Le exijo que me deje en paz y que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero”. La polémica entre ambos sigue creciendo sin visos de reconciliación.