COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Reinventar la menestra de verduras con técnicas crujientes y homenaje culinario
Este giro moderno de la menestra tradicional realza texturas al rebozar coliflor y coles de Bruselas, celebrando a las cocineras que mantienen vivas las recetas españolas con creatividad y sabor.
La propuesta de Karlos Arguiñano rescata la menestra clásica de verduras con un toque actual: rebozar coliflor y coles de Bruselas para lograr contrastes crujientes que potencian su sabor, sin perder el espíritu tradicional. Esta versión invita a experimentar con alcachofas o brócoli según temporada y gusto personal, manteniendo el equilibrio entre innovación y respeto por la cocina española.
Al realzar el homenaje a las mujeres cocineras, la receta subraya la importancia de preservar y actualizar los sabores de siempre, alentando a los cocineros caseros a explorar texturas y combinaciones sin complicaciones.