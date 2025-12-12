Reinventar la menestra de verduras con técnicas crujientes y homenaje culinario

La propuesta de Karlos Arguiñano rescata la menestra clásica de verduras con un toque actual: rebozar coliflor y coles de Bruselas para lograr contrastes crujientes que potencian su sabor, sin perder el espíritu tradicional. Esta versión invita a experimentar con alcachofas o brócoli según temporada y gusto personal, manteniendo el equilibrio entre innovación y respeto por la cocina española.

Al realzar el homenaje a las mujeres cocineras, la receta subraya la importancia de preservar y actualizar los sabores de siempre, alentando a los cocineros caseros a explorar texturas y combinaciones sin complicaciones.