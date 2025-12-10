Memoria borrada y vida por reconstruir: la lucha de Ana tras despertar sin 15 años de recuerdos

El despertar de Ana, a sus 45 años, la devolvió mentalmente a los 25. La meningitis causada por un herpes la dejó sin memoria de su matrimonio ni de su maternidad. Su pareja y su hija, desconocidos para ella, afrontaron junto a la familia un nuevo comienzo marcado por la incertidumbre.

Mientras intentaba comprender quién era, Ana tuvo que reenamorarse y aprender a ser madre sin sentir ese vínculo inicial. Confiesa que no sabía cómo consolar a su hija y que ni siquiera se reconocía embarazada en las fotos. Con el apoyo de sus padres, empezó a reconstruir una identidad que la enfermedad borró por completo.