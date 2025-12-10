Publicidad
Memoria borrada y vida por reconstruir: la lucha de Ana tras despertar sin 15 años de recuerdos
La historia de Ana revela el impacto devastador de una meningitis que la dejó sin los recuerdos de su vida adulta. Tras despertar del coma, tuvo que reconstruir su familia y su identidad emocional.
El despertar de Ana, a sus 45 años, la devolvió mentalmente a los 25. La meningitis causada por un herpes la dejó sin memoria de su matrimonio ni de su maternidad. Su pareja y su hija, desconocidos para ella, afrontaron junto a la familia un nuevo comienzo marcado por la incertidumbre.
Mientras intentaba comprender quién era, Ana tuvo que reenamorarse y aprender a ser madre sin sentir ese vínculo inicial. Confiesa que no sabía cómo consolar a su hija y que ni siquiera se reconocía embarazada en las fotos. Con el apoyo de sus padres, empezó a reconstruir una identidad que la enfermedad borró por completo.