SUEÑOS DE LIBERTAD
Cristina queda desbordada al conocer la muerte inesperada de Beltrán
Una llamada cambia el rumbo emocional de Cristina al recibir la devastadora noticia de la muerte de su exnovio Beltrán, desencadenando consecuencias psicológicas y narrativas decisivas.
Cristina, aún afectada por las tensiones con Beltrán tras sus constantes amenazas y su insistencia en reanudar la relación, sufre un giro abrupto cuando contesta una llamada que le informa de la muerte de su exnovio, encontrado sin vida y con indicios de que pudo haberse suicidado.
El shock la deja profundamente conmocionada, y su reacción inmediata es compartir la noticia con Luis mientras intenta asimilar el suceso en medio de su propio conflicto emocional.