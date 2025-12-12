Cristina queda desbordada al conocer la muerte inesperada de Beltrán

Cristina, aún afectada por las tensiones con Beltrán tras sus constantes amenazas y su insistencia en reanudar la relación, sufre un giro abrupto cuando contesta una llamada que le informa de la muerte de su exnovio, encontrado sin vida y con indicios de que pudo haberse suicidado.

El shock la deja profundamente conmocionada, y su reacción inmediata es compartir la noticia con Luis mientras intenta asimilar el suceso en medio de su propio conflicto emocional.