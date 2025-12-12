Tensión en Punta do Bico ante el regreso de los Valdés Lazariego

La vuelta de Inés, Catalina y Jaime desata expectación en el pazo, donde Clara recibe a la familia con entusiasmo. La joven, descrita como alegre y curiosa por Judith Fernández, ve en los recién llegados una oportunidad para renovar su entorno, especialmente al coincidir en edad con los hijos de Inés.

En el ámbito empresarial, el escenario es muy distinto. Inés se topará con la resistencia de los Barba Peláez, que la consideran una amenaza directa. Camila Bossa subraya que su personaje desafía las normas sociales, mientras Carlos Villarino advierte de la inquietud de Antonio, decidido a conservar el poder logrado en su ausencia.