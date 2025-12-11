Publicidad
El Hormiguero
Manuel Carrasco abre su entrevista en El Hormiguero con un tributo íntimo a Robe Iniesta
El cantante sorprendió al arrancar su intervención con una dedicatoria musical al líder de Extremoduro, fallecido a los 63 años, creando un instante de intensidad emocional durante su visita al programa de Pablo Motos.
La visita de Manuel Carrasco llegó en un momento de plenitud artística, con una carrera en ascenso y una conexión afianzada con su público. Su sensibilidad volvió a quedar patente nada más entrar al plató, donde decidió recordar a Robe Iniesta, figura esencial del rock español.
El cantante tomó una guitarra y ofreció una interpretación en directo de Si te vas, uno de los temas emblemáticos de Extremoduro. El gesto, sincero y espontáneo, inundó el estudio de emoción y marcó el inicio de una entrevista en la que también habló de su inminente gran gira.