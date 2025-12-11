Manuel Carrasco abre su entrevista en El Hormiguero con un tributo íntimo a Robe Iniesta

La visita de Manuel Carrasco llegó en un momento de plenitud artística, con una carrera en ascenso y una conexión afianzada con su público. Su sensibilidad volvió a quedar patente nada más entrar al plató, donde decidió recordar a Robe Iniesta, figura esencial del rock español.

El cantante tomó una guitarra y ofreció una interpretación en directo de Si te vas, uno de los temas emblemáticos de Extremoduro. El gesto, sincero y espontáneo, inundó el estudio de emoción y marcó el inicio de una entrevista en la que también habló de su inminente gran gira.