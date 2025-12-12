Publicidad
La encrucijada
Saúl desborda obsesión y arrincona a Amanda con una inesperada propuesta de matrimonio
La tensión se dispara cuando Saúl, dominado por su delirio y el chantaje que ejerce sobre Amanda, transforma una cena forzada en una peligrosa declaración que deja a la joven paralizada de miedo.
La presión sobre Amanda crece cuando Saúl, decidido a mantener el control gracias al vídeo que implica a su padre, convierte una cena incómoda en un episodio inquietante. Sus bruscos cambios de humor culminan en un golpe sobre la mesa que deja atónita a la hija de Octavio.
El momento más perturbador llega cuando él extrae una caja de su bolsillo y le propone matrimonio, desatando el pánico de Amanda. La llamada de Nando anunciando el robo del ordenador irrumpe como inesperado respiro y amenaza con cambiar el equilibrio de poder que sostenía Saúl.