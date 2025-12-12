Publicidad
Sueños de libertad
Delia elige a Gabriel y oculta la verdad familiar para salvarlo
Delia se posiciona junto a su hijo Gabriel y traiciona a los De la Reina con una confesión falsa que altera las lealtades y tensiones entre clanes.
Delia, bajo la presión de Gabriel, decide alinearse con su hijo frente a su familia política en Toledo, intentando recomponer los lazos rotos. Para ello, confiesa haber sido una mala madre, una declaración que no solo busca proteger a Gabriel, sino también reescribir el pasado doloroso que marcó su vida familiar.
La mentira de Delia revela la complejidad de los vínculos entre los personajes y abre un nuevo frente de conflicto con los De la Reina. Su estrategia podría cambiar para siempre la dinámica entre aliados y enemigos, con consecuencias impredecibles.