César destapa el vídeo que hunde a Saúl y exige llevar el caso a la Guardia Civil

César, harto del silencio de Amanda y decidido a frenar a Saúl, irrumpe en su casa y localiza el portátil con el vídeo que revela cómo Octavio causó la muerte de Emilio por accidente. Su hallazgo confirma el chantaje que domina a Amanda y explica su temor a desobedecer.

Cuando ella regresa, comprende que ya no puede ocultar más la verdad. César, indignado, la insta a actuar y propone llevar las pruebas a la Guardia Civil para entregarlas a Serrano. Convencido de que es la única salida, le reprocha cómo ha podido mirar a los ojos a Carmen y Sara mientras callaba.