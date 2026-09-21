El regreso que parecía imposible sacude Bastuel: los cinco náufragos del Minerva vuelven con vida

Bastuel vive uno de sus momentos más esperados con la llegada del barco de los cinco pescadores desaparecidos. Los vecinos aguardan en el puerto y los reciben como auténticos héroes entre aplausos en A la deriva.

Sin embargo, la felicidad por comprobar que todos siguen con vida abre una nueva etapa. Su inesperada vuelta amenaza con transformar las vidas que sus seres queridos han intentado reconstruir durante dos años de ausencia.