El choque de Catalina al volver a Galicia en Las hijas de la criada: de la libertad de Cuba a sentirse atrapada

Catalina vive su regreso a Galicia como un cambio radical. Acostumbrada al calor y la energía de Cuba, donde se sentía libre, encuentra en Punta do Bico una realidad completamente diferente.

La joven se muestra distante y hostil con quienes la rodean y deja ver su clasismo. Además, le pesa especialmente no haber decidido la mudanza y haber tenido que dejar atrás toda su vida en Cuba en Las hijas de la criada.