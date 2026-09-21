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LAS HIJAS DE LA CRIADA
El choque de Catalina al volver a Galicia en Las hijas de la criada: de la libertad de Cuba a sentirse atrapada
Martina Cariddi explica las dificultades de su personaje para adaptarse a Punta do Bico después de abandonar la vida que había construido en Cuba.
Catalina vive su regreso a Galicia como un cambio radical. Acostumbrada al calor y la energía de Cuba, donde se sentía libre, encuentra en Punta do Bico una realidad completamente diferente.
La joven se muestra distante y hostil con quienes la rodean y deja ver su clasismo. Además, le pesa especialmente no haber decidido la mudanza y haber tenido que dejar atrás toda su vida en Cuba en Las hijas de la criada.