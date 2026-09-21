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Paula Leitón revela su estricta dieta

¿Cuál es la alimentación de una campeona olímpica de waterpolo?: Paula Leitón revela su estricta dieta

COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO

El alimento al que Paula Leitón renuncia para competir al máximo nivel: "Es una de las partes más importantes"

La campeona de waterpolo explica a Joseba Arguiñano la importancia de la nutrición en un deporte tan exigente y desvela qué alimento echa especialmente de menos.

Borja Tamayo
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La alimentación forma parte de la preparación de Paula Leitón desde muy pequeña. La deportista asegura que sigue estrictamente las pautas marcadas por su nutricionista para mantenerse en buena forma y afrontar las exigencias del waterpolo.

Entre todos los sacrificios, hay uno que destaca: dejar de lado el pan. A Paula le encanta y reconoce en Cocina abierta con Joseba Arguiñano que es el alimento que más echa de menos cuando cumple con la dieta necesaria para la competición.

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