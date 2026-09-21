El alimento al que Paula Leitón renuncia para competir al máximo nivel: "Es una de las partes más importantes"

La alimentación forma parte de la preparación de Paula Leitón desde muy pequeña. La deportista asegura que sigue estrictamente las pautas marcadas por su nutricionista para mantenerse en buena forma y afrontar las exigencias del waterpolo.

Entre todos los sacrificios, hay uno que destaca: dejar de lado el pan. A Paula le encanta y reconoce en Cocina abierta con Joseba Arguiñano que es el alimento que más echa de menos cuando cumple con la dieta necesaria para la competición.