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LA MESA
La inesperada historia detrás del Rambo de Santiago Urrialde: Javier Bardem tuvo la culpa de su frase más mítica
Santiago Urrialde recuerda en La Mesa cómo acabó imitando a Rambo delante del mismísimo Sylvester Stallone y revela quién inventó su inolvidable "No siento las piernas".
El humorista ha viajado al pasado para contar en La MesaLa Mesa cómo surgió su encuentro con Stallone en Barcelona. Tras una propuesta que inicialmente no convenció a Pepe Navarro, Urrialde terminó caracterizado como Rambo frente al actor estadounidense.
Además, ha desvelado el curioso origen de "No siento las piernas". La frase no pertenecía a Rambo, sino que nació durante la preparación de un sketch y fue Javier Bardem quien la propuso mientras escribían.