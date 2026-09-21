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Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

LA MESA

La inesperada historia detrás del Rambo de Santiago Urrialde: Javier Bardem tuvo la culpa de su frase más mítica

Santiago Urrialde recuerda en La Mesa cómo acabó imitando a Rambo delante del mismísimo Sylvester Stallone y revela quién inventó su inolvidable "No siento las piernas".

Alejandro Hergon
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El humorista ha viajado al pasado para contar en La MesaLa Mesa cómo surgió su encuentro con Stallone en Barcelona. Tras una propuesta que inicialmente no convenció a Pepe Navarro, Urrialde terminó caracterizado como Rambo frente al actor estadounidense.

Además, ha desvelado el curioso origen de "No siento las piernas". La frase no pertenecía a Rambo, sino que nació durante la preparación de un sketch y fue Javier Bardem quien la propuso mientras escribían.

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