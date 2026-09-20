Los cuatro coaches inauguran la nueva temporada uniendo sus voces en una emotiva actuación de '102 segundos'

El plató de La Voz ha dado el pistoletazo de salida a su nueva edición con una actuación inaugural verdaderamente inolvidable. Para abrir el espectáculo por todo lo alto, Lola Índigo, Melendi, Pablo López y Mika subieron juntos al escenario para interpretar al unísono el emotivo tema '102 segundos', regalando a los espectadores un despliegue de complicidad, armonía y potencia vocal.

La actuación supuso el broche de oro perfecto para arrancar la competición, demostrando la química absoluta que existe entre los artistas antes de iniciar la encarnizada batalla por hacerse con los mejores talentos en las Audiciones a Ciegas. Con esta impecable tarjeta de presentación, los coaches contagiaron su entusiasmo al público y marcaron el tono de una temporada que promete estar repleta de grandes momentos musicales y máxima emoción.