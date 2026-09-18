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Y AHORA SONSOLES
Tamara Gorro confirma el difícil momento de Cayetano Rivera en plena tensión con su hermano Fran
La colaboradora de Y ahora Sonsoles ha intervenido por teléfono en directo y ha confirmado que Cayetano Rivera no atraviesa un buen momento por el conflicto familiar.
La relación entre Cayetano y Fran Rivera sigue marcada por las diferencias surgidas en torno a la Goyesca de Ronda. La tensión ha aumentado después de que Fran se mostrara de acuerdo con que su hija Tana se ocupe de la fiesta.
En medio de esta situación, Paloma García-Pelayo ha asegurado en Y ahora Sonsoles que cree que Cayetano no está bien. Tamara Gorro, pareja del torero, ha irrumpido por teléfono y ha confirmado esta afirmación en directo.