La receta de albóndigas de Karlos Arguiñano con queso en salsa de zanahorias ¡irresistible!

Para elaborar las albóndigas, Karlos Arguiñano mezcla la carne con huevo, miga de pan empapada en leche, perejil, sal y pimienta. Después de dejar reposar la masa, forma las bolas e introduce un dado de queso en cada una.

Una vez fritas, las incorpora a una salsa preparada con zanahorias, ajo, cebolleta, vino oloroso y caldo de carne. El truco para conseguir una buena textura está en mezclar los ingredientes con suavidad para evitar que la carne quede apelmazada. Descubre las mejores recetas en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.