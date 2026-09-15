Almudena Cid desvela su especial vínculo con Alcántara en Pasapalabra: "Mi madre es de allí"

Alcántara ha provocado una espontánea reacción de Almudena Cid en Pasapalabra. Aunque nació en Vitoria, la invitada ha presumido de "sangre extremeña" al explicar que su madre procede de esta localidad y que su abuelo dejó allí varias esculturas.

Tras el acierto de Gonzo sobre el puente romano, la gimnasta ha revelado que las obras de su abuelo fueron trasladadas de su ubicación. Ahora, Almudena planea rehabilitarlas, una explicación que ha terminado despertando un gran aplauso en el plató.

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