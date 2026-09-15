Mari Nieves rompe su mala racha en La ruleta de la suerte: de estar a cero a celebrar un panel de 825 euros

La fortuna no estaba acompañando a Mari Nieves en La ruleta de la suerte, que seguía con cero euros cuando el programa ya estaba avanzado. Sin embargo, las letras han empezado a aparecer y su marcador ha alcanzado los 750 euros.

Todavía le faltaba descubrir una palabra, por lo que ha decidido arriesgar con una última tirada. Justo antes de elegir consonante, ha encontrado la solución y ha desatado su euforia junto al público al resolver el panel y sumar 825 euros.