Moisés desvela la curiosa conexión futbolística que le salvó en AlaZ

El espectacular desenlace del anterior AlaZ sigue dando que hablar en Pasapalabra. Roberto Leal ha recordado los nervios y la emoción de aquel duelo, que terminó con Moisés acertando una complicada voz latina para igualar el marcador.

La clave estuvo en una asociación mnemotécnica con Nekounam, exjugador iraní de Osasuna. Ese recurso permitió al riojano encontrar nequaquam, que significa de ninguna manera o de ningún modo, y desatar su euforia tras conseguir el empate.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas