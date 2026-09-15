David pone contra las cuerdas a Moisés en AlaZ con una racha demoledora de 21 aciertos consecutivos

Una espectacular racha ha disparado a David en AlaZ. Tras fallar en la C, el barcelonés ha encadenado primero seis respuestas y después otras trece, mientras Moisés seguía sin estrenar su marcador. El resultado provisional era impactante: 21-0.

Con la Z, David ha completado su primera vuelta y se ha plantado con 22 aciertos. Moisés necesitaba entonces una heroicidad de 16 respuestas para darle la vuelta al duelo, con la ventaja de que un empate sin fallos le otorgaba la victoria en Pasapalabra.

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