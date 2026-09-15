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PASAPALABRA
Amigos para siempre pone en apuros a David en La Pista pese a su especial conexión con Barcelona
El concursante ha lamentado no reconocer antes la canción vinculada a los Juegos Olímpicos de 1992, después de que la versión de Los Manolos despistara también a Moisés.
La Pista ha puesto banda sonora a la buena relación que David y Moisés han demostrado desde que comenzaron a competir juntos en Pasapalabra. Sin embargo, Amigos para siempre se les ha resistido más de lo esperado y Roberto Leal ha terminado dándoles el título alternativo.
El desenlace ha dejado especialmente frustrado a David. Siendo de Barcelona y tratándose de la canción oficial de los Juegos Olímpicos de 1992, ha lamentado no haberla reconocido antes e incluso ha dado el título en catalán.
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