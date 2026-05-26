La reacción de Michelle Calvó al escuchar a Estopa revoluciona Pasapalabra: "Son maravillosos"

Michelle Calvó se convirtió en la gran protagonista de La Pista en Pasapalabra tras identificar en segundos La raja de tu falda. Nada más escuchar el primer fragmento, la actriz comenzó a cantar y dejó sin margen de reacción a Bruno Cardeñosa.

La interpretación sorprendió incluso a Roberto Leal, que bromeó al verla completamente entregada con el tema de Estopa. Michelle sumó cinco segundos para David y aprovechó el momento para mandar "un besito" al dúo formado por David y José Manuel Muñoz.

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