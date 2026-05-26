Roberto Leal desvela el objeto de Coyote Dax que guarda en su habitación

Mamen Mendizábal sorprendió en La Pista al reconocer a la primera No rompas más mi pobre corazón. La periodista se arrancó a cantar el tema de Coyote Dax y dejó sin opciones a Juanjo Artero en el duelo musical.

Durante la prueba, Roberto Leal recordó el paso de Coyote Dax por Pasapalabra y confesó que conserva en su dormitorio uno de los sombreros que regaló el cantante. “Me levanto de otra forma”, comentó el presentador entre risas mientras Juanjo imitaba el popular baile country.

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