El círculo de Rosa López habla alto y claro sobre la ruptura con su novio

La ruptura entre Rosa López e Iñaki García sigue generando reacciones en su entorno más cercano. En Y ahora Sonsoles, Isabel González explicó que algunas personas próximas a la cantante nunca terminaron de ver con buenos ojos la influencia que él tenía sobre ella en distintos aspectos de su vida.

Según detalló la colaboradora, Iñaki pasó de ejercer como policía a implicarse también en la carrera de Rosa, algo que habría provocado una fuerte dependencia emocional. Desde el programa apuntan a que esa situación pudo desgastar la relación tras más de seis años juntos.

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