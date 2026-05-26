El gesto de prudencia de David deja en suspense un Rosco decisivo frente a Javier

David estuvo cerca de sentenciar El Rosco tras remontar una prueba que comenzó muy cuesta arriba frente a Javier. El barcelonés logró darle la vuelta al marcador y colocarse con un acierto más que su rival.

Cuando tenía la oportunidad de ampliar distancias, decidió no arriesgar con una respuesta de la que dudaba. Después descubrió que era correcta, dejando el desenlace completamente abierto para el turno final de Javier, que se jugó toda su suerte en la última jugada en Pasapalabra.

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