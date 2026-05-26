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PASAPALABRA
David tropieza en una de sus pruebas más fiables de Pasapalabra tras un inesperado despiste
El concursante barcelonés rompe su dinámica de aciertos en el ¿Dónde Están? después de varios errores consecutivos y un momento de confusión durante la jugada.
David no pudo mantener su habitual pleno en el ¿Dónde Están? de Pasapalabra y terminó fallando una prueba en la que suele destacar. El concursante reconoció tras el pinchazo que quiso acelerar demasiado y acabó perdiendo la concentración.
La dinámica se complicó desde el inicio por un lapsus de Juanjo Artero, que respondió fuera de turno y alteró el ritmo del panel. Más tarde, David se quedó bloqueado en mitad de la jugada y terminó precipitándose con una respuesta incorrecta.
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