David tropieza en una de sus pruebas más fiables de Pasapalabra tras un inesperado despiste

David no pudo mantener su habitual pleno en el ¿Dónde Están? de Pasapalabra y terminó fallando una prueba en la que suele destacar. El concursante reconoció tras el pinchazo que quiso acelerar demasiado y acabó perdiendo la concentración.

La dinámica se complicó desde el inicio por un lapsus de Juanjo Artero, que respondió fuera de turno y alteró el ritmo del panel. Más tarde, David se quedó bloqueado en mitad de la jugada y terminó precipitándose con una respuesta incorrecta.

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