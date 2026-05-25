Una actuación de AC/DC deja atónitos a los coaches de La Voz Kids desde el primer segundo

Nada más comenzar su actuación en La Voz Kids, la joven concursante logró captar la atención de los coaches gracias a su energía y a una interpretación cargada de fuerza sobre el escenario.

El tema elegido, perteneciente al grupo AC/DC, provocó una reacción de sorpresa entre los miembros del jurado, que no esperaban escuchar un registro tan potente durante las audiciones del programa.

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