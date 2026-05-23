María Parrado desata la euforia como Rosalía y firma un recital que conquista al jurado

La artista volvió a brillar sobre el escenario con una actuación muy aplaudida interpretando ‘Perla’. María Parrado consiguió captar la atención del público desde el primer momento gracias a una puesta en escena intensa y una interpretación muy cuidada.

Durante la gala de Tu cara me suena, el jurado reaccionó con entusiasmo ante el número de la cantante, que recibió numerosos elogios tras completar uno de los momentos más celebrados de la noche.

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