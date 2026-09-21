Lo que revela el color de las bandejas de carne del supermercado: del negro premium al verde ecológico

A simple vista, el color ya transmite información. El negro suele asociarse a productos premium, el amarillo al consumo habitual, el verde a lo ecológico o natural y el azul a productos frescos o fríos. Así lo ha explicado Nutriman en Y ahora Sonsoles.

Además, el rojo se relaciona con sabores intensos o promociones y el blanco con formatos estándar. Los materiales también cumplen funciones específicas: pueden proteger de la luz, facilitar una larga conservación o ayudar a frenar el crecimiento de bacterias.