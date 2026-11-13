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Y AHORA SONSOLES
Los proyectos que Helena Bianco dejó pendientes antes de morir: el dolor de su representante por su pérdida
Alexis Mendiola recuerda en Y ahora Sonsoles los últimos meses de la cantante, fallecida a los 78 años tras sufrir un cáncer agresivo que truncó sus planes profesionales.
La muerte de Helena Bianco ha conmocionado a quienes compartieron su trayectoria musical. Su representante, Alexis Mendiola, ha lamentado en Y ahora Sonsoles la pérdida de la artista, que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y tenía numerosos proyectos por delante.
La cantante llevaba dos meses apartada de los escenarios para tratarse de un cáncer neuroendocrino resistente a los tratamientos. Mendiola ha destacado su actitud positiva y su agradecimiento al público, asegurando que "se ha ido sabiendo que la querían muchísimo".