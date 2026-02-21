La presión sobre Andrés estalla: la detención del duque caído reabre el mayor escándalo de la monarquía británica

La detención del hermano de Carlos III ha sacudido al Reino Unido y reavivado el debate sobre su futuro institucional. En Y ahora Sonsoles se explicó que el arresto se produjo por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, quedando en libertad tras diez horas de interrogatorio, pero manteniéndose la investigación abierta.

Según la corresponsal María Victoria Cristancho, la Casa Real llevaba tiempo temiendo que Andrés pusiera en riesgo la Corona. Explica que “Carlos III ha hecho todo el esfuerzo por marcar distancia con él”, retirándole privilegios el año anterior y apoyando que se le elimine de la línea sucesoria ante el grave daño reputacional que supone su implicación en el caso Epstein.