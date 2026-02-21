Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La confesión más sincera de Llum Barrera emociona a la audiencia y reivindica su carrera artística
Llum Barrera repasa en televisión su recorrido profesional, marcado por la incomprensión familiar y el sacrificio personal, en una entrevista que ha conmovido a los espectadores.
Llum Barrera, actriz, cómica y presentadora, recuerda cómo su vocación pudo más que las dudas en casa: “Mi madre me decía que cómo me iba a dedicar a ser titiritera”. Estudió Periodismo, pero decidió dejarlo todo para matricularse en un curso de teatro y apostar por la interpretación.
Desde entonces, fue consolidando una carrera televisiva que entró en los hogares con 7 vidas y Aquí no hay quien viva. Su historia se repasa en Y ahora Sonsoles, donde subraya que aquella apuesta personal hoy es una realidad.