Y AHORA SONSOLES
La historia de amor que desafía al miedo: Miriam y Carlos conmueven con su lucha cardíaca
Miriam y Carlos comparten cómo conviven con dos cardiopatías severas mientras mantienen una relación marcada por el miedo, la fortaleza y un día a día lleno de límites y esperanza.
En Y ahora Sonsoles, la pareja explica que Carlos fue trasplantado de corazón con solo 11 años, mientras Miriam vive con una válvula aórtica mecánica. Ambos admiten que “se vive con un poco de miedo, pero vamos día a día”, una frase que resume la intensidad de su vínculo.
A pesar de las fuertes limitaciones que condicionan su rutina, Miriam y Carlos aseguran que nada les impide seguir adelante y vivir su amor con profundidad. Su experiencia se ha convertido en un testimonio inspirador dentro del programa, mostrando cómo afrontan cada jornada con valentía.