La voz de Carla Restoy que sorprende a la generación Z: el impacto de una revelación sobre identidad y fe

En Y ahora Sonsoles, Carla Restoy explica que la fe se ha convertido en refugio para muchos jóvenes en un mundo acelerado. La influencer señala que “somos una generación que ha sido profundamente desheredada”, destacando cómo la búsqueda de sentido impulsa este renovado interés espiritual.

La creadora de contenido afirma que el auge de la religión nace de “una crisis de identidad muy grande”. Según Restoy, los jóvenes encuentran en la Iglesia respuestas sobre quiénes son y hacia dónde van, en un contexto donde redes y música también influyen en este despertar espiritual.