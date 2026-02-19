Publicidad
PASAPALABRA
Adri sorprende en Pasapalabra y deja fuera a Francisco tras un tenso duelo en la Silla Azul
El concursante gallego cae en la Silla Azul después de un enfrentamiento decisivo que cambia el rumbo del programa y abre una nueva etapa con la llegada de Adri al atril.
La tarde dio un giro inesperado en Pasapalabra con la eliminación de Francisco, que no logró superar la Silla Azul en un duelo determinante. Adri aprovechó su oportunidad y firmó una victoria que le permitió hacerse con el puesto.
El relevo marca un punto de inflexión en la competición, donde cada error resulta definitivo. La derrota del concursante deja paso a una nueva etapa en la que Adri buscará consolidarse en el concurso.