El paralelismo romántico que conmueve a los fans: Ferit y Seyran reavivan un amor marcado por el tiempo

El último capítulo ha mostrado cómo Ferit no ha logrado olvidar a Seyran, corrigiéndole con precisión el tiempo que llevan separados: “Dos años, un mes y once días”. Este gesto ha paralizado a los espectadores, evocando una escena muy similar a la vivida entre Lucas y Sara.

En Una nueva vida, el reencuentro durante la boda de Abidin y Suna ha marcado un antes y un después para la pareja. El choque entre Ferit y Seyran ha reactivado un cronómetro emocional que los fans reconocen como parte esencial de esta historia de amor.