Jessica Goicoechea gana la séptima gala de El Desafío

EL DESAFÍO

Jessica Goicoechea deslumbra con un reto extremo y emociona al donar su premio a la lucha contra el cáncer

La modelo logra una marca impecable en una prueba de alta exigencia física y decide donar íntegramente su premio, protagonizando uno de los momentos más aplaudidos de la competición.

Carmen Pardo
Publicado:

La intensa gala dejó a Jessica Goicoechea como vencedora tras superar la apnea con una marca de 3:52 minutos, actuación que le valió los tres dieces del jurado y la convirtió en una de las competidoras más destacadas de esta edición de El Desafío.

Tras recibir la puntuación máxima, Goicoechea anunció emocionada: “Dono mi premio a la Asociación Española contra el Cáncer”, subrayando la importancia de seguir impulsando la investigación. Su gesto solidario redondeó una noche marcada por la fortaleza, el control mental y el compromiso social.

