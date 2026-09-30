La pregunta de Serhat que pone contra las cuerdas a Zeynep en El secreto: "¿Por qué te preocupas tanto por mí?

Destrozado por sus descubrimientos sobre Berrak, Serhat se enfrenta al hombre con el que su mujer mantenía supuestamente un oscuro negocio. Zeynep aparece a tiempo para sacarlo del local y evitar que la situación empeore.

Ya en la calle, ella intenta frenar su sufrimiento, despertando las sospechas de Serhat sobre su interés. Zeynep asegura que solo se preocupa porque necesita encontrar al padre de Kader, aunque su respuesta deja abierta la incógnita sobre sus sentimientos en El Secreto.