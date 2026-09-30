Publicidad
EL SECRETO
Zeynep rompe con Ebru en El secreto tras descubrir lo que hizo a sus espaldas: "¡Eres una vergüenza!"
La prueba de ADN realizada por Ebru a Cihan desata una durísima discusión entre las hermanas, con Zeynep dolida por la traición y por las acusaciones de Serhat.
Todo estalla cuando Zeynep descubre que su hermana abusó de su confianza para hacer una prueba de ADN a Cihan. Ebru asegura que pretendía averiguar quién era el verdadero padre de Kader, pero ella no acepta sus explicaciones.
Herida porque Serhat la considera avariciosa a raíz de lo ocurrido, Zeynep termina perdiendo los nervios ante las provocaciones de Ebru. La discusión alcanza su punto álgido justo cuando Tulay aparece y presencia el enfrentamiento en El Secreto.