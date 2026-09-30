Zeynep rompe con Ebru en El secreto tras descubrir lo que hizo a sus espaldas: "¡Eres una vergüenza!"

Todo estalla cuando Zeynep descubre que su hermana abusó de su confianza para hacer una prueba de ADN a Cihan. Ebru asegura que pretendía averiguar quién era el verdadero padre de Kader, pero ella no acepta sus explicaciones.

Herida porque Serhat la considera avariciosa a raíz de lo ocurrido, Zeynep termina perdiendo los nervios ante las provocaciones de Ebru. La discusión alcanza su punto álgido justo cuando Tulay aparece y presencia el enfrentamiento en El Secreto.