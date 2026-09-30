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EL SECRETO
Zeynep toma una decisión radical tras enfrentarse a Serhat por Azra: abandona la casa de los Tecer
La joven cree la versión de Mustafa frente a las acusaciones de Azra y, decepcionada con Serhat por defender a su familia, decide marcharse de la mansión.
Una nueva discusión rompe la relación entre Zeynep y Serhat en El Secreto. Azra asegura que Mustafa intentó ligar con ella, pero él lo niega y su hermana deja claro que confía plenamente en su palabra.
Lejos de apoyarla, Serhat defiende a Cihan y Azra, convencido de que dicen la verdad. Dolida por su postura, Zeynep le reprocha no ver lo que sucede a su alrededor y anuncia que se irá ese mismo día.