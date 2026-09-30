Zeynep toma una decisión radical tras enfrentarse a Serhat por Azra: abandona la casa de los Tecer

Una nueva discusión rompe la relación entre Zeynep y Serhat en El Secreto. Azra asegura que Mustafa intentó ligar con ella, pero él lo niega y su hermana deja claro que confía plenamente en su palabra.

Lejos de apoyarla, Serhat defiende a Cihan y Azra, convencido de que dicen la verdad. Dolida por su postura, Zeynep le reprocha no ver lo que sucede a su alrededor y anuncia que se irá ese mismo día.