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La mentira de Azra empuja a Zeynep a abandonar a Serhat: “Me voy hoy mismo”

EL SECRETO

Zeynep toma una decisión radical tras enfrentarse a Serhat por Azra: abandona la casa de los Tecer

La joven cree la versión de Mustafa frente a las acusaciones de Azra y, decepcionada con Serhat por defender a su familia, decide marcharse de la mansión.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Una nueva discusión rompe la relación entre Zeynep y Serhat en El Secreto. Azra asegura que Mustafa intentó ligar con ella, pero él lo niega y su hermana deja claro que confía plenamente en su palabra.

Lejos de apoyarla, Serhat defiende a Cihan y Azra, convencido de que dicen la verdad. Dolida por su postura, Zeynep le reprocha no ver lo que sucede a su alrededor y anuncia que se irá ese mismo día.

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