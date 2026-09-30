La inocente pregunta de Kader que deja sin palabras a Ilkim y Hayal en El secreto: "¿No lo vais a vender?"

Una sorpresa llena de ilusión ha terminado despertando un recuerdo muy triste en Kader. Ilkim le ha regalado un vestido de princesa que guardaba desde pequeña, pero la niña ha reaccionado con miedo en lugar de alegría.

Meses atrás, Tulay y Erkan le prometieron una prenda similar, pero acabaron vendiéndola junto al resto de ropa para quedarse con el dinero. Por eso, Kader ha preguntado si también venderían este vestido antes de aceptar el regalo y probárselo con ayuda de Hayal en El Secreto.